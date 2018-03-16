Яровая: количество осужденных несовершеннолетних может сократиться на 9-10 тыс. за год

ХАБАРОВСК, 16 марта. /ТАСС/. Принятие новой концепции государственной политики в сфере гуманизации ответственности несовершеннолетних позволит сократить количество осужденных на 9-10 тыс. детей за год. Об этом сообщила в пятницу ТАСС вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Яровая совместно с представителями правоохранительных органов, Минобрнауки, Минтруда и ведущих российских вузов разрабатывает новую современную концепцию государственной политики в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и по гуманизации ответственности для тех, кто впервые совершил правонарушение небольшой или средней тяжести. Так, правилом должно стать не привлечение к уголовной ответственности, а перевоспитание. В понедельник в Госдуме объявили конкурс среди студентов на разработку госполитики по гуманизации ответственности детей и эффективных мер воспитательного воздействия.

"Я думаю, что если брать среднее число вообще ребят, 9-10 тыс. - это точно. Может быть, мы выйдем на показатель того, что останутся единицы, пока еще рано говорить. Вообще, наша цель - максимально сделать меры воспитательного характера для таких ребят", - сказала Яровая после встречи со студентами в Хабаровске в пятницу, отвечая на вопрос ТАСС о том, насколько может сократиться количество осужденных несовершеннолетних.

Она добавила, что проект концепции будет подготовлен в осеннюю сессию Госдумы.

На встрече со студентами Яровая сообщила, что порядка 12 тыс. несовершеннолетних привлекаются к уголовной ответственности по преступлениям небольшой тяжести ежегодно, и в случае принятия новых подходов они смогут исправиться и без "судебного слова". Она также призвала хабаровскую молодежь предложить на конкурс по разработке госполитики по гуманизации ответственности свои идеи по эффективным воспитательным мерам для оступившихся ровесников.