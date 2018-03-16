Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Яровая: количество осужденных несовершеннолетних может сократиться на 9-10 тыс. за год

Общество
16 марта, 11:40 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 16, марта. /ТАСС

Вице-спикер Госдумы вместе с представителями правоохранительных органов, Минобрнауки, Минтруда и вузов разрабатывает концепцию в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 16 марта. /ТАСС/. Принятие новой концепции государственной политики в сфере гуманизации ответственности несовершеннолетних позволит сократить количество осужденных на 9-10 тыс. детей за год. Об этом сообщила в пятницу ТАСС вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Яровая совместно с представителями правоохранительных органов, Минобрнауки, Минтруда и ведущих российских вузов разрабатывает новую современную концепцию государственной политики в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и по гуманизации ответственности для тех, кто впервые совершил правонарушение небольшой или средней тяжести. Так, правилом должно стать не привлечение к уголовной ответственности, а перевоспитание. В понедельник в Госдуме объявили конкурс среди студентов на разработку госполитики по гуманизации ответственности детей и эффективных мер воспитательного воздействия.

"Я думаю, что если брать среднее число вообще ребят, 9-10 тыс. - это точно. Может быть, мы выйдем на показатель того, что останутся единицы, пока еще рано говорить. Вообще, наша цель - максимально сделать меры воспитательного характера для таких ребят", - сказала Яровая после встречи со студентами в Хабаровске в пятницу, отвечая на вопрос ТАСС о том, насколько может сократиться количество осужденных несовершеннолетних.

Она добавила, что проект концепции будет подготовлен в осеннюю сессию Госдумы.

На встрече со студентами Яровая сообщила, что порядка 12 тыс. несовершеннолетних привлекаются к уголовной ответственности по преступлениям небольшой тяжести ежегодно, и в случае принятия новых подходов они смогут исправиться и без "судебного слова". Она также призвала хабаровскую молодежь предложить на конкурс по разработке госполитики по гуманизации ответственности свои идеи по эффективным воспитательным мерам для оступившихся ровесников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Яровая, Ирина Анатольевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
2
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
3
Лавров: Россия вышлет британских дипломатов
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
Темы дня
Новости партнеров
Реклама