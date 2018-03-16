Подрядчик запустит на полную мощность систему сжигания газа на свалке в Клину в мае

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Подрядчик системы сжигания свалочного газа на полигоне бытовых отходов "Алексинский карьер" в Клинском городском округе Московской области "Экоком" выведет ее на полную мощность и запустит основной факел в мае 2018 года. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор компании Оливер Кайзер.

"Мощность основного факела составит 2 тыс. куб. м в сутки [сжигания свалочного газа]. Он заработает в мае", - сказал он. Этот срок ТАСС подтвердили в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья.

Ранее сообщалось, что жители Клинского городского округа жаловались на неприятный запах и плохие условия жизни вблизи мусорного полигона, в муниципалитете прошло несколько акций в этой связи. Власти Подмосковья ускорили создание системы дегазации на полигоне и строительство новой дороги к объекту в объезд населенных пунктов, чтобы запах и шум не мешали людям.

С декабря 2017 года на "Алексинском карьере" была запущена временная установка для сжигания свалочного газа, ее заменит позднее основной факел. Сейчас к действующему факелу подведены часть из 20 пробуренных в теле полигона скважин, через которые компрессор откачивает газ из толщи свалки. По словам Кайзера, на днях было решено увеличить количество скважин в два раза.

"Вторая очередь [создания системы дегазации] закончилась, и мы будем еще 20 скважин бурить. Всего будет 40 скважин. Это новое решение, оно было принято несколько дней назад", - сказал он.

"Алексинский карьер" - один из полигонов Московской области, которые предстоит модернизировать в 2019 году. Согласно планам регионального Министерства экологии и природопользования, объект продолжит принимать до 400 тыс. тонн отходов в год до конца действия новой Территориальной схемы обращения с мусором, то есть как минимум до 2030 года.