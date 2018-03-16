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Корпорация "Российский учебник" скептически отнеслась к идее единого учебника по русскому

Общество
16 марта, 12:46 дата обновления: 16 марта, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Генеральный директор корпорации считает, что такая мера может уничтожить эффективные и "давно признанные" подходы

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Создание единого школьного учебника по русскому языку может уничтожить эффективные методики преподавания предмета в российских школах. Такое мнение выразил в пятницу ТАСС генеральный директор корпорации "Российский учебник" Александр Брычкин.

"Важный вопрос здесь [состоит в том] - какие цели мы при этом преследуем. Не будут ли уничтожены таким решением существующие в методике преподавания русского языка подходы, хорошо себя зарекомендовавшие и давно признанные. Не приведет ли такое решение к обеднению методики обучения предмету вместо желаемого инициаторами такого подхода сокращения вариативности учебников?" - сказал Брычкин.

Он добавил, что появление инициативы по разработке единого учебника русского языка для российских школ нельзя считать неожиданностью, поскольку подобный опыт создания учебников по истории России, вызванный несколько лет назад рядом обоснованных причин, министр образования "считает вполне успешным".

Президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая 14 марта высказала предложение о необходимости разработать концепцию единого школьного учебника по русскому языку по аналогии с единым учебником истории. Выступая на расширенном заседании коллегии Минобрнауки, она отметила, что считает неправильным наличие в федеральном перечне учебников более 80 наименований учебников по русскому языку и литературе. Это предложение поддержала глава Минобрнауки Ольга Васильева.

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