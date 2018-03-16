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В Назрани открылась школа в микрорайоне, где живут вынужденные переселенцы из Чечни

Общество
16 марта, 14:28 UTC+3 НАЗРАНЬ НАЗРАНЬ 16, марта. /ТАСС

Стоимость объекта составила 430 млн рублей

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НАЗРАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Первую школу на 704 места открыли в микрорайоне Юбилейный в Назрани (Ингушетия), где расположены дома для вынужденных переселенцев из Чечни и бывших жителей аварийных зданий, передает корреспондент ТАСС.

"Если бы не строительство этой школы, то в ближайших школах Назрани пришлось бы добавить дополнительные смены", - сказал на церемонии открытия глава региона Юнус-Бек Евкуров, отметив, что благодаря поддержке федерального центра "все вместе мы решили эту задачу".

Школу построили в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы, стоимость объекта составила 430 млн рублей. Здание состоит из пяти корпусов, есть актовый и спортивный залы, пищеблок и столовая, библиотека и читальный зал, оборудованные кабинеты физики и химии.

"Школа впечатляет. За последние 10 лет очень много сделано и на нынешний год запланировано 19 объектов, выделены средства, и руководство республики очень в тесном взаимодействии с федеральным центром основные задачи решает", - отметил полпред президента России в СКФО Олег Белавенцев.

В микрорайоне "Юбилейный" расположены дома, рассчитанные на 1,2 тыс. квартир, 773 из которых предназначены для вынужденных переселенцев из Чечни, еще 232 - для бывших жителей аварийных домов. По ФЦП "Жилище" в микрорайоне создается инфраструктура для жителей домов микрорайона.

По данным регионального Министерства по внешним связям и нацполитике, в Ингушетии во время боевых действий в Чечне оказались более 3 тыс. беженцев. Часть из них после завершения боевых действий захотела остаться в Ингушетии.

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