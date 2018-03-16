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До конца года планируется сдать 20 тыс. кв. м жилья в проблемном ЖК под Нижним Новгородом

Общество
16 марта, 14:49 UTC+3

ЖК должен был быть сдан компанией "Квартстрой-НН" в 2015 году, в него вложились более 1850 дольщиков

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Потенциальный застройщик готов до конца 2018 года ввести в эксплуатацию 20 тыс. кв. м жилья в проблемном жилом комплексе "Новинки Smart City" в Богородском районе Нижегородской области, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

ЖК должен был быть сдан компанией "Квартстрой-НН" в 2015 году, в него вложились более 1850 дольщиков. Для решения проблемы власти региона обратились в Агентство ипотечного жилищного кредитования с просьбой передать участки под строительство в собственность области. В декабре 2017 года замгубернатора Антон Аверин сообщил, что область получила в собственность 133 га федеральной земли для решения проблемы дольщиков.

"Потенциальный застройщик готов ввести в эксплуатацию 20 тыс. кв. м жилья в ЖК "Новинки Smart City" до конца 2018 года в Нижегородской области. <...> В настоящий момент потенциальным инвестором ПАО "Орелстрой" анализируется проектное решение для начала строительства", - приводит пресс-служба слова врио губернатора региона Глеба Никитина.

Чтобы строительные работы в жилкомплексе начались, правительство региона должно предоставить инвестору земельные участки в достаточном объеме, уточнил Никитин. Это позволит вывести объект на самоокупаемость.

Власти региона уже обустроили необходимую инфраструктуру в жилом комплексе - провели канализацию и газ, проанализировали ситуацию по сетям, а также составили дорожную карту решения проблемы дольщиков. "Решен вопрос строительства в "Новинках Smart City" дорожной инфраструктуры за бюджетные деньги, чтобы облегчить нагрузку инвестору", - цитирует пресс-служба Аверина. 

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