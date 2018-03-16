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ВЦИОМ в день выборов президента РФ проведет экзитполы на 1,2 тыс. участках в 68 регионах

Общество
16 марта, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Отмечается, что на каждом участке будут работать по два интервьюера ВЦИОМ

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в день выборов президента РФ 18 марта проведет опросы избирателей на выходе с участков для голосования (экзитполы) в 68 регионах страны. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале ВЦИОМ.

"Опрос будет проводиться на территории 68 субъектов РФ на 1,2 тыс. избирательных участках", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что "на каждом участке (на расстоянии 50 м от участка) будут работать по два интервьюера ВЦИОМ - всего 2,4 тыс. по стране".

На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ будут предлагать проголосовавшим избирателям пройти анонимный опрос на планшетах либо заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень для голосования, и самостоятельно бросить его в специальную закрытую урну. Респонденту будут заданы вопросы о том, за кого он проголосовал, о его поле и возрасте.

Во ВЦИОМ пояснили, что "данные, получаемые в результате опроса на выходе с избирательных участков, будут поступать в специальное блокчейн-хранилище", что "не позволит вносить какие-либо внешние изменения в данные, снизит эффективность хакерских атак, обеспечит транспарентность процесса сбора и агрегации данных".

Опрос ВЦИОМ проводится по заказу Экспертного института социальных исследований, партнером в реализации проекта станет агентство B2chain. Ход реализации проекта и технологические процессы экзитпола на блокчейне будут представлены на специальном сайте https://blockchain.wciom.ru.

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