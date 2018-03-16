Жители Якутска продолжают поиски выпавших из самолета драгоценных слитков

ЯКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Жители Якутска продолжают поиски на пустыре неподалеку от местного аэропорта, где в четверг из самолета Ан-12 на взлетно-посадочную полосу (ВПП) выпало порядка 3,4 тонны золотых слитков, передает корреспондент ТАСС.

По данным правоохранительных органов, весь вывалившийся груз уже собрали, но благодаря слухам в соцсетях и появляющимся фотографиям якобы найденного золота, местные жители не теряют надежды обнаружить драгоценности. Очевидцы говорят, что оторвавшаяся при взлете створка самолета, растерявшего ценный груз из драгметаллов, упала на расположенный рядом с аэропортом пустырь.

"Вы тут не ищите. Искать надо чуть дальше", - рассказала местная жительница, живущая по соседству с пустырем. "Вчера здесь было оцепление. Я сама все видела, как по всему полю искали и что-то нашли", - добавила она, указав на другой край заснеженного пустыря, на котором десятки людей ищут по снегу ценные слитки.

Молодая пара обследует пустырь с помощью металлоискателя. "Видимо, вчера уже все золото закончилось", - говорят они, и, немного передохнув, продолжают поиски.

Ранее полиция Якутска опровергла сообщения местных СМИ о том, что жительница города якобы нашла во дворе своего дома слиток белого золота.

15 марта при взлете из аэропорта Якутска у Ан-12 сорвало левую створку грузового люка, из-за этого груз драгоценного металла рассыпался по ВПП. Всего на борту самолета находилось более 9 тонн драгметалла. Источник ТАСС сообщал, что на ВПП были найдены 172 слитка общим весом около 3,4 тонны.