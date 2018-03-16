Путин: деньги на строительство детских поликлиник не должны "уйти в бесконечную стройку"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что не против выделения дополнительных средств на строительство новых детских поликлиник, однако деньги не должны "уйти в бесконечную стройку". "Что меня очень смущает - я просто боюсь, что эти деньги [выделяемые дополнительно из федерального бюджета] пойдут не на переоборудование, подготовку кадров, а в бесконечную стройку", - заявил он на встрече с работниками сферы здравоохранения.

Глава государства напомнил, что на переоснащение детских поликлиник и отделений больниц будет выделяться дополнительно по 10 млрд рублей из федерального бюджета ежегодно. Однако речи о строительстве новых поликлиник на эти средства не шло. "В принципе, можно добавить [строительство в эту программу]", - сказал президент.

Он высказал опасения о том, что в этом случае большая доля средств уйдет именно на строительство, затраты в котором контролировать сложнее. "Хотя, наверное, в некоторых случаях - там, где вообще нет ничего, надо просто подумать, каким образом это организовать. Можно где-то построить заново, где-то совместить с имеющимися лечебными заведениями, - сказал Путин. - Надо проработать этот вопрос, я в принципе не возражаю, но только очень аккуратно".