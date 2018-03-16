Путин вручил ректору Самарского медуниверситета первую награду за наставничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения вручил ректору Самарского государственного медицинского университета государственную награду за наставничество.

"Как вы знаете, учреждена госнаграда "Знак наставничества". Мне очень приятно, что такой знак за номером один вручается вашему коллеге. Это ректор Самарского государственного медицинского университета академик Геннадий Петрович Котельников. Он и врач выдающийся, и учитель, и наставник", - сказал президент.

Он добавил, что Котельников подготовил более 80 ученых, 25 докторов.

Впервые о возрождении государственной награды за наставничество заговорили на Всероссийском форуме "Наставник", организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ) в феврале 2018 года. 2 марта президент РФ учредил знак отличия "За наставничество".

Согласно положению, новый знак вручается лучшим наставникам молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерно-техническим работникам, государственным и муниципальным служащим, учителям, преподавателям и другим работникам образовательных организаций, врачам, работникам культуры и деятелям искусства "за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет".