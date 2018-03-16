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Путин потребовал ускорить принятие проекта цифровизации в сфере здравоохранения

Общество
16 марта, 15:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, марта. /ТАСС

Президент России добавил, что будет подготовлена отдельная программа по цифровизации здравоохранения

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Правительство рассмотрит проект программы по цифровизации в сфере здравоохранения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы сделаем отдельную программу по цифровизации здравоохранения. Сейчас, мне известно, министерство уже подготовило дополнительный проект постановления, который будет прямо связан с этим видом деятельности. Надо ускорить его принятие", - сказал Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова отметила, что до 1 апреля проект будет рассмотрен правительством.

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