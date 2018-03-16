Путин потребовал ускорить принятие проекта цифровизации в сфере здравоохранения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Правительство рассмотрит проект программы по цифровизации в сфере здравоохранения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы сделаем отдельную программу по цифровизации здравоохранения. Сейчас, мне известно, министерство уже подготовило дополнительный проект постановления, который будет прямо связан с этим видом деятельности. Надо ускорить его принятие", - сказал Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова отметила, что до 1 апреля проект будет рассмотрен правительством.