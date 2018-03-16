"Одноклассники" запустили программу поддержки молодых представителей киноиндустрии

"Одноклассники" будут спонсировать обучение молодых создателей видеоконтента и представителей киноиндустрии. Соответствующий проект социальная сеть запустила совместно с Московской школой кино. Победитель получит грант для прохождения курса по работе с новыми медиа от ведущих экспертов школы.

"Киноиндустрия уже активно использует социальные сети для дистрибуции контента и адаптирует форматы для онлайн-аудитории. Именно поэтому для нас важно вкладываться в образование молодых специалистов и в их обучение работе с социальными сетями", - отметила директор по продуктам "Видео" и OK Live "Одноклассников" Марина Краснова.

Для участия в проекте необходимо создать рекламный ролик или видеоколлаж о преимуществах новых видеозвонков для пользователей соцсети. Ссылку на ролик, длительность которого не должна превышать 60 секунд, нужно отправить через специальную форму на сайте проекта до 24 марта включительно.

Участников конкурса будет оценивать жюри, в состав которого вошли управляющий директор компании 20th Century Fox Home Entertainment в России и СНГ Андрей Громковский, генеральный продюсер и совладелец платформы mammy.tv Михаил Орлов, креативный продюсер "Одноклассников" Екатерина Сергеева и менеджер по маркетингу и партнерствам "Одноклассников" Василий Баканов.

Автор лучшего рекламного ролика получит возможность пройти образовательный курс в Московской школе кино от ведущих медиаменеджеров, продюсеров и аналитиков по программе "New Media. Как создавать, про­двигать и продавать видеоконтент в эпоху перепостмодерна". Представители "Одноклассников" в ходе курса расскажут о производстве, форматах и дистрибуции контента в соцсетях и интернете в целом.

"Участники программы в формате практической лаборатории будут учиться создавать качественный видеоконтент в разных форматах по брифам от крупных компаний: от онлайн-кинотеатр­ов и СМИ до телеком-компаний и автомобильных брендов. Это отличный шанс не только получить востребованные навыки, но и проявить себя, завести правильные профессиональные контакты для развития карьеры или бизнеса", - отметила директор Московской школы кино Мария Ситковская (Резник).