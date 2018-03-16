Путин: развитие медицинского туризма повысит уровень благосостояния сферы медицины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Развитие медицинского туризма повысит общий уровень здравоохранения и благосостояние работающих в этой сфере. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.

"Я согласен, что медицинский туризм въездной - чрезвычайно интересен и важен, в том числе, чтобы повышать благосостояние тех, кто работает в медицинской сфере", - сказал Путин. Он отметил, что общий объем мирового рынка медицинского туризма в 2016 году оценивается экспертами примерно в $10,5 млрд, при этом на долю РФ приходилось всего $250 млн.

"При этом возможности у нас очень большие, колоссальные, и этот поток будет нарастать, если мы будем работать целенаправленно в этом направлении. А это точно совершенно будет помогать не только тем, кто въезжает на территорию России, это будет помогать повышать и общий уровень здравоохранения", - добавил глава государства.

Комментируя озвученное на встрече предложение о развитии государственно-частного партнерства в сфере медицины, Путин согласился, что этим надо заниматься, "надо только не забывать, что у нас должен быть совершенно определенный набор инструментов, чтобы люди могли пользоваться бесплатной медициной - это требование закона, и оно должно быть исполнено". По его словам, медицинские услуги в рамках государственно-частного партнерства, в том числе в сфере медицинского туризма, должны дополнять основной пакет медицинских услуг, гарантированный государством.