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Путин: развитие медицинского туризма повысит уровень благосостояния сферы медицины

Общество
16 марта, 16:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, марта. /ТАСС

Общий объем мирового рынка медицинского туризма в 2016 году составил примерно $10,5 млрд, на долю России тогда пришлось $250 млн

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Развитие медицинского туризма повысит общий уровень здравоохранения и благосостояние работающих в этой сфере. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.

"Я согласен, что медицинский туризм въездной - чрезвычайно интересен и важен, в том числе, чтобы повышать благосостояние тех, кто работает в медицинской сфере", - сказал Путин. Он отметил, что общий объем мирового рынка медицинского туризма в 2016 году оценивается экспертами примерно в $10,5 млрд, при этом на долю РФ приходилось всего $250 млн.

"При этом возможности у нас очень большие, колоссальные, и этот поток будет нарастать, если мы будем работать целенаправленно в этом направлении. А это точно совершенно будет помогать не только тем, кто въезжает на территорию России, это будет помогать повышать и общий уровень здравоохранения", - добавил глава государства.

Комментируя озвученное на встрече предложение о развитии государственно-частного партнерства в сфере медицины, Путин согласился, что этим надо заниматься, "надо только не забывать, что у нас должен быть совершенно определенный набор инструментов, чтобы люди могли пользоваться бесплатной медициной - это требование закона, и оно должно быть исполнено". По его словам, медицинские услуги в рамках государственно-частного партнерства, в том числе в сфере медицинского туризма, должны дополнять основной пакет медицинских услуг, гарантированный государством.

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