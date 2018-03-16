Путин: каждый россиянин должен нести ответственность за состояние своего здоровья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что следует создать систему, которая повышала бы ответственность каждого за собственное здоровье.

"Формирование здорового образа жизни - это очень важно. Я не могу не согласиться с теми нашими коллегами, которые говорят о том, что пришло время выстроить работу таким образом, чтобы это было не просто побуждение занятий физической культурой и спортом. У каждого человека должна быть ответственность за состояние здоровья", - сказал глава государства на встрече с работниками здравоохранения.

По его словам, "во всем мире так". "И у нас тоже спокойно, не обременительно в финансовом смысле, конечно, но все-таки нужно создавать такую систему, которая бы побуждала ответственность каждого за состояние своего здоровья", - сказал Путин.

Говоря о необходимости проведения профилактических медицинских осмотров, президент напомнил один из тезисов своего послания Федеральному собранию о необходимости развития в стране системы профилактических осмотров. "Мы даже о термине долго спорили и выбрали именно это словосочетание, а не диспансеризацию", - признался глава государства. Однако, по его словам, "важно не то, как назвать, а что после этого делать. Система должна быть готова к тому, чтобы работать с выявленными проблемами". "Это уже отдельная история и отдельные деньги", - пояснил Путин.

Президент подчеркнул, что реализация планов по профилактическим медосмотрам, как и других социально-экономических инициатив, прозвучавших в послании, просчитана. "Мы знаем, сколько это стоит на сегодняшней день, мы знаем, сколько будет стоить информатизация и цифровизация медицины", - привел пример глава государства.