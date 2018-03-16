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Упавший с высоты акробат цирка Мстислава Запашного вышел из комы

Общество
16 марта, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Сейчас решается вопрос транспортировки артиста в больницу Ростова-на-Дону

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Воздушный акробат Антон Мартынов, который сорвался с высоты во время выступления цирка Мстислава Запашного в Элисте (Калмыкия), вышел из комы. Сейчас решается вопрос транспортировки артиста в больницу Ростова-на-Дону, сообщили ТАСС в цирке.

Воздушный акробат Мартынов сорвался с высоты 5-6 метров во время выступления 24 февраля в спорткомплексе "Ойрат-арена" в Элисте. По предварительным данным, причиной падения мог стать ремень, вышедший из карабина. Ранее сообщалось, что пострадавшего доставили в реанимацию одной из больниц Элисты с серьезными травмами головы и множественными переломами, его состояние оценивалось как тяжелое. СУ СК РФ по Калмыкии начало процессуальную проверку случившегося.

"Антон вышел из комы, чувствует себя на много лучше. Его уже перевели в обычную палату. Планируется, что Антона в ближайшее время транспортируют из Элисты на реанимобиле в больницу Ростова-на-Дону. Уже там будут приняты дальнейшие решения о лечении", - уточнили в цирке.

Сейчас рядом с Антоном находятся его родственники, он продолжает оставаться под постоянным наблюдением врачей.

Цирк Мстислава Запашного выступал в Элисте в феврале с программой "Великий Русский цирк".

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