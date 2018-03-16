Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Школьник в ЯНАО отнес в полицию 300 тыс. рублей, выданных банкоматом по ошибке

Общество
16 марта, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

За честный поступок подростка поблагодарит руководство отдела МВД России по Ноябрьску

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 марта. Один из банкоматов Сбербанка в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа по ошибке выдал 15-летнему подростку 300 тыс. рублей. Школьник не стал присваивать деньги, а отнес их в дежурную часть полиции, сообщили в пятницу в пресс-службе окружного управления МВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Ноябрьску обратился 15-летний житель города, который сообщил, что при снятии денежных средств с банкомата ему ошибочно выдано… 300 тыс. рублей. Школьник проявил сознательность и передал денежные средства сотрудникам полиции. За честный поступок подростка поблагодарит руководство отдела МВД России по Ноябрьску", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирского банка Сбербанка России, при внесении в банкомат клиентом большой денежной суммы произошел технический сбой. Подросток не стал дожидаться сотрудников банка и покинул офис, где располагался банкомат. В пресс-службе порекомендовали при подобных инцидентах сразу звонить по номерам, указанным на банкоматах. Ни в Сбербанке, ни в ГУ МВД по ЯНАО не уточнили, сколько денег хотел снять подросток.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ямало-Ненецкий автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК РФ возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова
2
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
3
Представление "Арсенала" - соперника ЦСКА в футбольной Лиге Европы
4
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
5
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
6
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
7
Биография кинорежиссера Александра Павловского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама