Школьник в ЯНАО отнес в полицию 300 тыс. рублей, выданных банкоматом по ошибке

ТАСС, 16 марта. Один из банкоматов Сбербанка в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа по ошибке выдал 15-летнему подростку 300 тыс. рублей. Школьник не стал присваивать деньги, а отнес их в дежурную часть полиции, сообщили в пятницу в пресс-службе окружного управления МВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Ноябрьску обратился 15-летний житель города, который сообщил, что при снятии денежных средств с банкомата ему ошибочно выдано… 300 тыс. рублей. Школьник проявил сознательность и передал денежные средства сотрудникам полиции. За честный поступок подростка поблагодарит руководство отдела МВД России по Ноябрьску", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирского банка Сбербанка России, при внесении в банкомат клиентом большой денежной суммы произошел технический сбой. Подросток не стал дожидаться сотрудников банка и покинул офис, где располагался банкомат. В пресс-службе порекомендовали при подобных инцидентах сразу звонить по номерам, указанным на банкоматах. Ни в Сбербанке, ни в ГУ МВД по ЯНАО не уточнили, сколько денег хотел снять подросток.