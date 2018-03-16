CNN: экс-порноактрисе грозили расправой за разговоры о предполагаемой связи с Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд угрожали физической расправой, если она публично будет рассказывать о своей якобы интимной связи с Дональдом Трампом. Об этом заявил в пятницу в эфире телекомпании CNN адвокат женщины Майкл Авенатти.

"Моей клиентке угрожали физической расправой, чтобы заставить ее не рассказывать о том, что она знала о Дональде Трампе", - сказал адвокат. Он обещал, что подробности будут изложены в интервью Клиффорд телекомпании CNN, которое выйдет в эфир в текущем месяце. "Она собирается рассказать конкретные детали того, что произошло", - заявил Авенатти.

Он не уточнил, кто именно угрожал физической расправой женщине. Адвокат также не раскрыл, обращалась ли его клиентка в полицию по поводу таких угроз.

В конце января газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждала, что юрисконсульт Трампа Майкл Коэн заплатил $130 тысяч Клиффорд за месяц до выборов в 2016 году в США, чтобы она утаила факт интимной встречи с миллиардером в июле 2006 года. Издание акцентировало внимание на том, что это была внебрачная связь, так как свадьба бизнесмена и Меланьи Трамп состоялась в 2005 году. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что президент США не имел внебрачных связей с упомянутой женщиной.

Клиффорд 6 марта подала иск с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее ее хранить в тайне предполагаемую интимную связь с Трампом. Она подтвердила, что получила от Коэна деньги в обмен на обязательство не раскрывать конфиденциальные данные о Трампе и его любовницах и не передавать никому переписку и фотографии миллиардера.