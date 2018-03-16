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В Астрахани открылось первое в ЮФО отделение наблюдения за младенцами из группы риска

Общество
16 марта, 18:09 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 16, марта. /ТАСС

Прием в медучреждении будут вести лучшие специалисты области

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АСТРАХАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Первое в Южном федеральном округе (ЮФО) отделение катамнестического наблюдения (осуществляется в течение определенного времени несколькими специалистами) за детьми, родившимися с экстремально низкой и очень низкой массой тела, открылось на базе детской клинической больнице имени Н. Н. Силищевой в Астрахани. Здесь же будет работать дневной стационар, а также кабинеты физиотерапии и массажа, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"В отделении катамнестического наблюдения малышам группы риска будут оказывать первичную специализированную медицинскую помощь, а также проводить лабораторные обследования, общий мониторинг состояния здоровья, лечение и диспансерное наблюдение. Это первое подобное отделение в ЮФО, которое будет способствовать правильному развитию ребенка в первые годы жизни и позволит получить более здоровое поколение", - уточнили в пресс-службе.

Прием в медучреждении будут вести лучшие специалисты области, в том числе педиатр, невролог, офтальмолог, травматолог-ортопед, хирург, кардиолог, эндокринолог, нефролог, гастроэнтеролог, генетик. Также в отделении есть кабинеты физиотерапии и массажа, комната матери и ребенка, дневной стационар на 15 коек. На базе отделения планируется создание единого регистра детей, нуждающихся в катамнестическом наблюдении.

Областная детская клиническая больница имени Н. Н. Силищевой, ведущее детское медучреждение Астраханской области, была открыта в 1960 году. В больнице функционирует 21 отделение, консультативная поликлиника, а также шесть диагностических отделений. За медицинской помощью в больницу обращаются не только астраханцы, но и жители соседних регионов и государств.

В прошлом году в регионе родилось более 12 тыс. детей, из них - 4,5 тыс. в период новорожденности получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Из родившихся малышей около 2 тыс. на данный момент нуждаются в дальнейшем катамнестическом наблюдении.

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