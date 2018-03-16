Программу по охране окружающей среды в Череповце продлят до 2025 года

ЧЕРЕПОВЕЦ, 16 марта. /ТАСС/. Глава Минприроды Сергей Донской поручил к маю сформировать новый комплексный план снижения в Череповце антропогенной нагрузки на окружающую среду, рассчитанный до 2025 года. Об этом губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил журналистам в пятницу.

"Мы приняли решение сегодня расширить рамки программы охраны окружающей среды до 2025 года. Все мероприятия более чем на 5 млрд рублей, которые представили сегодня крупнейшие предприятия города Череповец будут включены в эту программу. Мы ее доработаем. Министр поставил задачу в течение месяца провести первую итерацию, а к маю мы должны полностью сформировать комплексный план снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду", - сказал губернатор по итогам встречи с министром.

Он также добавил, что возьмет под личный контроль переформатирование региональной государственной программы.

По данным Минприроды, ПАО "Северсталь", АО "АПАТИТ" и МУП "Водоканал" войдут в число первых 300 предприятий, которые уже в следующем году перейдут на наилучшие доступные технологии. Сегодня на эти 300 предприятий приходится до 60% общего объема выбросов и сбросов загрязняющих веществ.