Более 7,4 тыс. пользователей зарегистрировались в Skillsnet за первые сутки

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Более 7 тыс. пользователей зарегистрировались в соцсети для деловых контактов Skillsnet, которая начала работать 15 марта, сообщила в пятницу пресс-служба Роструда.

Первый день функционирования сети показал заинтересованность граждан. "Появились первые содержательные профили работников и работодателей, формируются новые группы, число пользователей уже превысило 7,4 тыс." , - цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя Роструда Михаила Иванкова.

Общероссийская социальная сеть деловых контактов - новый продукт, находящийся в стадии развития. Роструд заинтересован в повышении удобства и расширения функциональности Skillsnet. Предложения и замечания по работе соцсети принимаются в круглосуточном режиме по адресу skillsnet@rostrud.ru, добавили в пресс-службе ведомства.