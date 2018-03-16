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Более 7,4 тыс. пользователей зарегистрировались в Skillsnet за первые сутки

Общество
16 марта, 19:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Соцсеть для деловых контактов начала работать 15 марта

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Более 7 тыс. пользователей зарегистрировались в соцсети для деловых контактов Skillsnet, которая начала работать 15 марта, сообщила в пятницу пресс-служба Роструда.

Первый день функционирования сети показал заинтересованность граждан. "Появились первые содержательные профили работников и работодателей, формируются новые группы, число пользователей уже превысило 7,4 тыс." , - цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя Роструда Михаила Иванкова.

Общероссийская социальная сеть деловых контактов - новый продукт, находящийся в стадии развития. Роструд заинтересован в повышении удобства и расширения функциональности Skillsnet. Предложения и замечания по работе соцсети принимаются в круглосуточном режиме по адресу skillsnet@rostrud.ru, добавили в пресс-службе ведомства.

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