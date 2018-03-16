Крупные компании Череповца полностью перейдут на НДТ с 2019 года

ЧЕРЕПОВЕЦ, 16 марта. /ТАСС/. Всем крупным промышленным предприятиям города Череповца Вологодской области предстоит с 2019 года внедрить наилучшие доступные технологии (НДТ) для комплексного снижения экологической нагрузки на окружающую среду. На данный момент внедрение НДТ реализовано в Череповце частично, сообщил в пятницу журналистам глава Минприроды Сергей Донской по итогам посещения череповецких предприятий.

"Сегодня мы посетили крупные предприятия, посмотрели, как исполнены соглашения этих структур. В минувший Год экологии были построены мощности по улавливанию пыли, очистные сооружения. Но после на совещании было подчеркнуто: с 2019 года на предприятиях "Фосагро", "Северсталь" и очистных [предприятиях] Череповца должны быть полноценно реализованы программы по внедрению НДТ. Предприятия уже начали внедрять НДТ, но выполнена пока часть проектов, которые они должны будут сделать с 2019 года, чтобы, в том числе, получить комплексные разрешения на свою деятельность", - сказал глава Минприроды России.

По его мнению, предприятиям следует комплексно оценить всю производственную цепочку и принять решения с учетом растущих мощностей, объемов производства и, соответственно, выбросов.

Как отметил министр, на совещании были рассмотрены также вопросы развития города Череповца, обеспечения его водой, создания зеленого щита, который делает любой город благоприятным для населения. "Рассмотрены вопросы мониторинга, подключения Росгидромета, чтобы город приобрел новые экологические ориентиры на развитие. Все в комплексе должно быть учтено", - сказал Донской.

Глава Минприроды посетил в пятницу Череповецкий металлургический комбинат ПАО "Северсталь", где ему были продемонстрированы реализованные экологические проекты. Это, в частности, установка газоочистки "печь-ковш №2", установка улавливания неорганизованных выбросов, которые позволили снизить объемы пыли в выбросах примерно в 50 раз. Министру продемонстрировали также реконструированную единую фильтровальную станцию. В ходе посещения АО "Апатит" компании "Фосагро" министр осмотрел новое производство аммиака и биолого-химические очистные сооружения.

Еще одним пунктом программы стали очистные сооружения череповецкого водоканала, где производится механическая и полная биологическая очистка воды с последующим ультрафиолетовым обеззараживанием. Министру показали оборудование и продемонстрировали работу левобережного участка комплекса очистных сооружений с пунктом приема снега. Все эти предприятия с 2019 года войдут в перечень 300 крупнейших организаций страны, перешедших на наилучшие доступные технологии (НДТ).