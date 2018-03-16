СМИ: Хиллари Клинтон сломала руку во время турне по Индии

ТАСС, 16 марта. Бывший госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сломала запястье во время поездки в Индию. Об этом в пятницу сообщила газета The Indian Express.

По данным издания, 70-летняя Хиллари Клинтон получила травму правой руки, когда поскользнулась и неудачно упала в ванне в гостиничном номере в городе Джодхпур (штат Раджастхан) на северо-западе Индии. Экс-глава американской дипломатии остановилась в отеле, расположенном в бывшем дворце Умайд Бхаван, который в прошлом был резиденцией бывших местных правителей-раджей.

В связи с травмой Хиллари Клинтон обратилась в больницу. "Мы сделали компьютерную томографию, рентгеновский снимок и обнаружили микротрещину в районе запястья", - приводит газета слова пожелавшего остаться не названным доктора больницы, куда обратилась Хиллари Клинтон.

Ей наложили гипс и посоветовали пройти еще один осмотр через три дня. Врачи также дали разрешение продолжить турне по стране.

Хиллари Клинтон находится в Индии, чтобы представить читающей публику вышедшую в свет в этой стране книгу ее мемуаров "Что произошло" (What Happened), которая ранее вышла в свет в США. В ней рассказывается, как Хиллари Клинион проиграла президентские выборы 2016 года Дональду Трампу.

Пять месяцев назад в Лондоне Хиллари Клинтон сломала палец ноги, поскользнувшись на лестнице.