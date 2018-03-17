Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: юристы Трампа потребовали от экс-порноактрисы $20 млн за нарушение соглашения

Общество
17 марта, 6:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, марта. /ТАСС

Адвокаты президента уже попросили передать дело в федеральный окружной суд в штате Калифорния

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Адвокаты президента США Дональда Трампа в пятницу потребовали через суд от бывшей порноактрисы и стриптизерши Стефани Клиффорд выплатить $20 млн за нарушение соглашения о неразглашении информации. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

Документы были поданы в Верховный суд Лос-Анджелеса. В него же на прошлой неделе обратилась сама Клиффорд с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее ее хранить в тайне интимную связь с Трампом более 10 лет назад.

Юристы Трампа попросили передать дело в федеральный окружной суд в штате Калифорния. Они также настаивают на том, чтобы разбирательство проходило в закрытом режиме. Кроме того, адвокаты утверждают, что Клиффорд уже нарушила условия соглашения не менее 20 раз. За каждый из этих случаев, как они указывают, экс-порноактриса должна выплатить по миллиону долларов.

В конце января газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждала, что юрисконсульт Трампа Майкл Коэн заплатил $130 тыс. Клиффорд за месяц до выборов в 2016 году в США, чтобы она утаила факт интимной встречи с миллиардером в июле 2006 года. Издание акцентировало внимание на том, что это была внебрачная связь, так как свадьба бизнесмена и Меланьи Трамп состоялась в 2005 году. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что президент США не имел внебрачных связей с упомянутой женщиной.

Адвокат Клиффорд Майкл Авенатти в свете подачи документов юристами Трампа в пятницу указал на наличие противоречия в действиях и заявлениях представителей президента США. "Как может президент Дональд Трамп добиваться от моего клиента компенсации в размере $20 млн на основе соглашения, сторонами которого, как он утверждает, ни он, ни Коэн не были, и о котором ничего не знали", - написал Авенатти в Twitter.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
2
МО РФ: тысячи тел остаются под завалами в Ракке после бомбежек коалиции во главе с США
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
СМИ: следователи считают, что бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком
5
Посольство России в США заявило о гарантии открытости выборов президента РФ
6
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама