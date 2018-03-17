В судах и прокуратурах введены дежурства в связи с выборами президента РФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Дежурства введены в Мосгорсуде и районных судах Москвы 17 и 18 марта в связи с возможным рассмотрением административных дел, связанных с нарушениями избирательных прав граждан в день выборов президента РФ. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"В субботу и воскресенье (17 и 18 марта) будут дежурства в Мосгорсуде и районных судах для рассмотрения административных дел и дел об административных правонарушениях, - сказала Солопова. - Это будет касаться дел, связанных с нарушениями избирательных прав граждан, рассмотрение которых должно состояться незамедлительно". Представитель суда пояснила, что в первую очередь речь может идти о соблюдении активных избирательных прав.

Активное избирательное право - право граждан участвовать в выборах главы государства и представительных органов власти (парламента, муниципалитета и т. д.) в качестве избирателя.

Прокуратура также организовала дежурства работников отдела по приему граждан в выходные дни в период проведения избирательной кампании. "Управлением по рассмотрению обращений и приему граждан организованы дежурства работников отдела по приему граждан в выходные дни в период проведения избирательной кампании по выборам президента РФ по адресу: Москва, Благовещенский переулок", - сообщили в Генеральной прокуратуре. Они будут принимать обращения граждан, связанные с нарушениями законодательства о выборах. "В день выборов (18 марта) дежурные будут работать с 09:00 до 20:00", - уточнили в Генпрокуратуре.

Информация об организации дежурств в региональных органах будет размещена на их официальных интернет-сайтах.