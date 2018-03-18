День планетариев в Петербурге отмечают рассказом о том, как создать "ловушку для звезд"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский планетарий в специальной праздничной программе, посвященной отмечаемому 18 марта Международному дню планетариев, рассказывает в воскресенье посетителям о том, как люди с древних времен пытались создать модель Вселенной, а также демонстрируют, как сделать "ловушку для звезд".

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"Смысл праздника в том, чтобы привлечь внимание к значению астрономии, ведь основная задача планетария как наглядного учебного пособия заключается в том, чтобы формировать наше представление об устройстве мира. Наша праздничная программа призвана рассказать, что такое планетарии, когда они появились, для чего они были нужны", - рассказала ТАСС соавтор праздничной программы, сотрудница планетария Галина Михайлова.

Открывается программа рассказом о первых попытках человечества построить модели Вселенной, об опытах Архимеда и римских ученых. Создавались так называемые астрариумы или планетариумы также в Средние века. "Они выглядят как старинные, красиво оформленные часы, у них несколько циферблатов, там делались уникальные вещи - там была представлена модель солнечной системы, движение известных на то время планет с их орбитами, перемещение планет по небесной сфере. Причем до XVIII [в таких астрариумах] в центр ставили Землю, а в середине XVIII века уже по коперниканской системе их делали [с планетами, вращающимися вокруг солнца]", - рассказала Михайлова.

Отдельное место в программе занимает история первого планетария, который появился в России в Петровскую эпоху - Большой Готторпский глобус диаметром три метра, внутри которого расположена карта звездного неба. Сейчас он находится в здании Кунсткамеры в Петербурге, и внутрь него попасть нельзя, однако в воскресенье посетителям Петербургского планетария показывают документальный фильм об этом глобусе-планетарии.

Фильм демонстрируют в звездном зале, где установлен современный аппарат-планетарий, показывающий посетителям карту звездного неба. Историю таких устройств также рассказывают посетителям. Современные аппараты-планетарии появились только в 1925 году. В Санкт-Петербурге такой аппарат установили в новом планетарии в 1959 году на волне интереса к астрономии после старта космической эры, начавшейся с запуска в 1957 году первого искусственного спутника земли.

В завершение программы посетителей учат делать ручные планетарии или "ловушки для звезд" - специально согнутые карты звездного неба, которые позволяют детям и взрослым учить расположение созвездий на ночном небе.

О празднике

День планетариев начали отмечать в 1990 году в Италии. Со временем к празднованию присоединились ученые и любители астрономии из других стран. Статус международного праздник получил в 1994 году.