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РПЦ вручила памятные медали в память 100-летия восстановления патриаршества

Общество
18 марта, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

В церемонии участвовал российский министр культуры Владимир Мединский

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения патриарших медалей Русской православной церкви "В память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви" прошла в храме Живоначальной Троицы в воскресенье, передает корреспондент ТАСС.

В мероприятие приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский и викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, епископ Воскресенский Савва. Памятными знаками наградили благотворителей, строителей, сотрудников храма, а также художников, которые занимались его росписью.

"Благодаря хорошим художникам, мы все сделали", - сказал Мединский. По словам министра, роспись старались завершить "специально, к 18 марта, к празднику, к пасхе". Министр также выразил благодарность властям города.

Перед вручением прошло первое богослужение в новорасписанном храме - Божественная литургия.

Храм Живоначальной Троицы в Троицке открылся в 2017 году. Проект Троицкого храма выполнен архитектором В. М. Пустоваловым. Облик храма наследует традиционные черты храмового строительства новгородско-псковского зодчества XV-XVI веков. Указом Святейшего Патриарха Кирилла настоятелем храма назначен иерей Николай Степанычев.

В ноябре 2015 года был создан попечительский совет храма. В июне 2016 года председателем попечительского совета стал министр культуры РФ Владимир Мединский.

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