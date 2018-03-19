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На референдуме в Волгоградской области лидируют сторонники введения местного времени

Общество
19 марта, 9:21 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 19, марта. /ТАСС

По результатам обработки 91,4% протоколов, за перевод стрелок часов на один час вперед от московского времени выступили 58,11% жителей региона

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ВОЛГОГРАД, 19 марта. /ТАСС/. После обработки 91,4% протоколов на референдуме в Волгоградской области 58,11% проголосовали за перевод стрелок часов на один час вперед от московского времени. Об этом журналистам сообщила в понедельник пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Кулешова.

"В течение ближайшего времени появятся новые данные, подсчет голосов продолжается, но пока обработано 91,4% протоколов, 58,11% избирателей проголосовали за введение местного времени, 40,89% - за сохранение в области московского времени", - сказала Кулешова. Она уточнила, что явка на референдуме составила 66,52%.

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Референдум о переводе времени в Волгоградской области признали состоявшимся

Ранее в облизбиркоме пояснили, что референдум признают состоявшимся, если в нем примут участие 50% от общего числа избирателей плюс 1 голос. Результаты референдума должны утвердить областная дума и Госдума, отменить решение можно будет через два года после проведения еще одного референдума.

Идею о переводе стрелок часов начали активно обсуждать в регионе несколько лет назад. В середине октября 2017 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал предложение членов региональной Общественной палаты о проведении в регионе референдума, по какому времени жить в регионе - по московскому или местному, на один час позже московского.

21 декабря прошлого года Волгоградская областная дума приняла постановление о проведении областного референдума по переводу стрелок часов в регионе 18 марта 2018 года - в день проведения выборов президента России.

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