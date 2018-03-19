Новый вход в парк Горького в Москве появится со стороны Ленинского проспекта

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Дополнительный вход в Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького в Москве появится со стороны Ленинского проспекта. Как сообщается в понедельник на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы, в парке также построят пешеходную зону с навесом и откроют небольшую смотровую площадку.

"Новый вход расположится между Национальным исследовательским технологическим университетом "МИСиС" и Городской клинической больницей им. Н. И. Пирогова", - говорится в сообщении. Сейчас на этом месте располагаются хозяйственные постройки и гаражи.

По данным комплекса, дополнительный вход облегчит доступ в парк и музей "Гараж", а также создаст новое общественное пространство. Территория будет состоять из четырех частей: уличной зоны, входной зоны, зоны крытого навеса и основной пешеходной зоны. Общая длина пешеходной зоны составит 200 метров, а закончится она спуском до уровня основной территории парка. "Перепад высоты на протяжении всей территории составит около 12 метров", - добавили в пресс-службе.

Одним из главных элементов нового пространства станет пергола - навес, который пройдет вдоль основного пешеходного маршрута. "По замыслу архитекторов, пергола будет упираться в небольшую смотровую площадку, с которой откроется вид на парк и город", - говорится в сообщении. Проект в целом был поддержан членами художественного совета Москомархитектуры, однако некоторые его концепции требуют доработки, уточнили в столичном стройкомплексе.