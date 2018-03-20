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Библия Дональда Трампа стала частью музейной экспозиции

Общество
20 марта, 9:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

По сообщениям Fox News, книгу президенту подарила его мать в те годы, когда он ходил в школу Первой пресвитерианской церкви

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Президент США Дональд Трамп приносил присягу в качестве президента США, 20 января 2017 года

Президент США Дональд Трамп приносил присягу в качестве президента США, 20 января 2017 года

© EPA/JUSTIN LANE

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Библия, принадлежавшая президенту США Дональду Трампу, приобретена Музеем Библии и включена в экспозицию "Библии мира". Как сообщила в понедельник телекомпания Fox News, это тот самый том, на котором Дональд Трамп приносил присягу в качестве 45-го президента США 20 января 2017 года. Во время церемонии приведения его к присяге, состоявшейся в Западном крыле Белого дома, его супруга Меланья Трамп держала Библию, на которой присягал 16-й президент США Авраам Линкольн (1809-1865), а поверх этой Библии лежала та, что принадлежала Трампу.

По сообщениям Fox News, эту книгу Трампу подарила его мать Мэри Энн еще в те годы, когда он ходил в воскресную школу в Первой пресвитерианской церкви в нью-йоркском районе Куинс. Когда он окончил эту школу в 1955 году его пастор и учителя расписались на одной из страниц.

"Мы рады добавить этот важный экспонат к нашему растущему собранию президентских Библий, - сообщил президент Музея Библии Гэри Саммерс. - Мы надеемся, что посетители музея смогут не только больше узнать о жизни каждого из президентов по той Библии, которая им принадлежала, но и о том влиянии, которое оказала эта книга на правительства и на избираемых официальных лиц по всему миру".

Библия Трампа будет храниться в экспозиции рядом с книгами, которые принадлежали президентам Гарри Трумэну, Дуайту Эйзенхауэру, Джорджу Бушу - старшему и Джорджу Бушу - младшему.

Подобно Трампу, президент Гарри Трумэн приносил клятву на принадлежавшей ему Библии, а президенты Эйзенхауэр и Буш во время принесения присяги просили открыть книгу на определенной странице.

Музей Библии открылся в Вашингтоне в ноябре прошлого года. В его собрании - около 2 тыс. экспонатов по истории религии.

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Персоны
Трамп, Дональд Буш, Джордж (старший) Буш, Джордж (младший)
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