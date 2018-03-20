Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Все школы Санкт-Петербурга досрочно уходят на каникулы из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Комитет по образованию города принял решение о начале каникул с 21 марта, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе комитета.

"В целях предотвращения распространения гриппа и ОРВИ в образовательных организациях Санкт-Петербурга в соответствии с рекомендациями управления Роспотребнадзора увеличивается срок весенних каникул с 21 марта по 1 апреля, а также отменяются все массовые культурные, развлекательные и иные мероприятия для детей", - сообщили в пресс-службе. По графику каникулы должны были начаться с 24 марта.

Накануне региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало перенести сроки каникул из-за роста заболеваемости. В документе отмечалось, что с 12 по 18 марта заболеваемость гриппом и другими ОРВИ превысила недельные пороговые значения в среднем по населению на 63,5%, среди школьников 7-14 лет - на 54,6%, среди взрослого населения от 15 лет и старше - на 85,6%. Вместе с тем, увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм этих заболеваний, которые нуждаются в госпитализации.