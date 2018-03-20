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Избирком Краснодарского края получил "антирекордные" 30 жалоб на выборах президента

Общество
20 марта, 13:03 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 20, марта. /ТАСС

Всего в регионе проголосовало 3,154 млн человек

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КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Жители Краснодарского края передали в региональную избирательную комиссию 30 обращений, в которых жаловались на процесс проведения голосования, а также, в частности, на благоустройство улиц, очереди на участках. Количество жалоб ниже, чем в предыдущие избирательные кампании, сообщил во вторник журналистам глава крайизбиркома Алексей Черненко.

"В таблице приведены 30 обращений, которые поступили к нам с начала голосования до сегодняшнего момента. Заявителям не нравится благоустройство ТЭЦ, просят помощи, чтобы найти избирательный участок, жалуются на благоустройство переулка Ленинский в Краснодаре. Жалуются на очереди на избирательных участках - это самая приятная жалоба, которую мы могли получить. Все остальные были отправлены в территориальные избирательные комиссии (так как касались организации процесса голосования) и все рассмотрены на данный момент", - сказал Черненко.

Он уточнил ТАСС, что "всего 30 жалоб более чем на 2 тыс. участках - это рекордно мало". Глава избиркома привел в пример выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края в сентябре 2017 года, когда в крайизбирком поступило 42 обращения, или выборы депутатов Госдумы годом ранее, когда было более 100 подобных заявлений.

В Краснодарском крае в выборах президента РФ участвовали 3,154 млн человек, что составляет 77,87% избирателей, тогда как на предыдущих президентских выборах, в 2012 году, явка составляла 70,84%.

В день выборов в регионе работали 2,791 тыс. участков. Краснодарский край по числу проголосовавших стал третьим в стране после Москвы и Московской области - на участки пришли более 3,1 млн или 77,87% избирателей (на предыдущих президентских выборах в 2012 году явка была чуть более 70%). Действующий президент РФ Владимир Путин получил в регионе больше всего голосов - 81,35% (на прошлых выборах в 2012 году - 63,72%) . За ним следуют кандидат от КПРФ Павел Грудинин (10,03%), кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (4,57%). Кандидат от "Гражданской платформы" Ксения Собчак, Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия Роста), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") набрали меньше 1%.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
КПРФ "Яблоко" "Единая Россия" Краснодарский край "Гражданская платформа" Выборы президента РФ - 2018 Партия роста ("Правое дело")
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