Избирком Краснодарского края получил "антирекордные" 30 жалоб на выборах президента

КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Жители Краснодарского края передали в региональную избирательную комиссию 30 обращений, в которых жаловались на процесс проведения голосования, а также, в частности, на благоустройство улиц, очереди на участках. Количество жалоб ниже, чем в предыдущие избирательные кампании, сообщил во вторник журналистам глава крайизбиркома Алексей Черненко.

"В таблице приведены 30 обращений, которые поступили к нам с начала голосования до сегодняшнего момента. Заявителям не нравится благоустройство ТЭЦ, просят помощи, чтобы найти избирательный участок, жалуются на благоустройство переулка Ленинский в Краснодаре. Жалуются на очереди на избирательных участках - это самая приятная жалоба, которую мы могли получить. Все остальные были отправлены в территориальные избирательные комиссии (так как касались организации процесса голосования) и все рассмотрены на данный момент", - сказал Черненко.

Он уточнил ТАСС, что "всего 30 жалоб более чем на 2 тыс. участках - это рекордно мало". Глава избиркома привел в пример выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края в сентябре 2017 года, когда в крайизбирком поступило 42 обращения, или выборы депутатов Госдумы годом ранее, когда было более 100 подобных заявлений.

В Краснодарском крае в выборах президента РФ участвовали 3,154 млн человек, что составляет 77,87% избирателей, тогда как на предыдущих президентских выборах, в 2012 году, явка составляла 70,84%.

В день выборов в регионе работали 2,791 тыс. участков. Краснодарский край по числу проголосовавших стал третьим в стране после Москвы и Московской области - на участки пришли более 3,1 млн или 77,87% избирателей (на предыдущих президентских выборах в 2012 году явка была чуть более 70%). Действующий президент РФ Владимир Путин получил в регионе больше всего голосов - 81,35% (на прошлых выборах в 2012 году - 63,72%) . За ним следуют кандидат от КПРФ Павел Грудинин (10,03%), кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (4,57%). Кандидат от "Гражданской платформы" Ксения Собчак, Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия Роста), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") набрали меньше 1%.