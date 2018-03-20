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Крупнейший перевозчик Петербурга обеспечит бесплатным Wi-Fi половину городских автобусов

Общество
20 марта, 13:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, марта. /ТАСС

В списке маршруты, ведущие в центр, к транспортно-пересадочным узлам и аэропорту, а также связывающие несколько районов города

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Маршруты одного из крупнейших перевозчиков города ГУП "Пассажиравтотранс" к чемпионату мира по футболу оборудуют бесплатным Wi-Fi, доступ к интернету появится в 700 из 1800 автобусов, сообщили во вторник в пресс-службе компании.

Ранее работы по установке оборудования для бесплатного доступа к интернету начала компания "Третий парк", которая в основном обслуживает коммерческие маршруты и частично - социальные.

"Пассажиры 700 городских автобусов получат доступ в интернет с помощью технологии Wi-Fi. Возможность выйти в сеть появится у них до начала чемпионата мира по футболу 2018. <...>Технология в течение месяца была протестирована в автобусах маршрутов № 39 и № 39Э (автобус до аэропорта Пулково)", - сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранс" во вторник.

Как рассказали в пресс-службе, Wi-Fi будет доступен в автобусах-шаттлах для футбольных болельщиков, а также на других популярных направлениях. В список включат маршруты, ведущие в центр Петербурга, к транспортно-пересадочным узлам и аэропорту, а также связывающие несколько районов города. Вопрос об оборудовании интернетом всего автобусного парка "Пассажиравтотранса" пока не решен, сообщили ТАСС в компании.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании "Третий парк", сейчас интернет доступен в половине из 1200 автобусов, при этом социальные маршруты полностью оборудовали сетью.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируют создать общую городскую коммуникативную среду. К чемпионату мира по футболу в городе появятся 100 "умных" остановок с бесплатным доступом к Wi-Fi. Сейчас бесплатный интернет доступен в петербургском метрополитене.

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