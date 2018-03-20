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Красноярский школьник изобрел интерактивный учебник по физике

Общество
20 марта, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Власти региона поддержали изобретение и выделили на его развитие 50 тысяч рублей

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Пресс-служба администрации Красноярска

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Учебник красноярского школьника, который использует технологии дополненной реальности, планируют внедрить в школьную программу по физике в сентябре 2018 года, рассказала ТАСС во вторник пресс-секретарь Министерства образования Красноярского края Надежда Квитковская.

"Министерство образования поддержало изобретение и выделило на его развитие 50 тысяч рублей. С сентября этого года учебник будет доступен для массового скачивания и, в основном, его планируют использовать в 10 классах школ", - сказала Квитковская.

Как рассказал ТАСС создатель учебника, ученик 11 класса красноярской гимназии № 13 "Академ" Дмитрий Егоров, речь идет о приложении для мобильных телефонов, в котором 8 лабораторных работ, для каждой разработана своя трехмерная модель, справочные данные, а также табличка-форма отчета по работе. Школьник сейчас работает над развитием анимации трехмерных объектов, а также над проработкой интерфейса учебника.

"В текущей стабильной версии учебника модели пока статичны, но на компьютере у меня уже есть их анимированные версии, которые сейчас необходимо аккуратно перенести. Сложность в том, что устройства на Android разные, и для корректной работы нужно провести много тестов", - сказал Егоров.

По его словам, в дальнейшем он планирует увеличить количество лабораторных работ в учебнике, а также охватить не только механику, но и другие разделы физики.

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