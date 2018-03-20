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На форуме в Сочи планируют обсудить изменение списка вредных для женщин профессий

Общество
20 марта, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Глава Минтруда Максим Топилин отметил, что перечень пересмотрят из-за улучшения условий труда

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Изменение перечня вредных для женщин профессий планируют обсудить на Всероссийской неделе охраны труда, которая пройдет в Сочи с 9 по 12 апреля, сообщила во вторник пресс-служба Минтруда.

"11 апреля в рамках IV Всероссийской недели охраны труда в городе Сочи Минтруд России совместно с Научно-исследовательским институтом медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова организует панельную дискуссию "Ограничение труда женщин: необходимы ли изменения?", - говорится в сообщении.

На панельной дискуссии планируют обсудить необходимость изменения подходов к ограничению тяжелого труда женщин, связанного с изменениями технологий современного производства и произошедшими изменениями социально-гигиенических условий труда ряда профессий. В министерстве добавили, что планируют также рассмотреть предложения по вопросу актуализации перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин.

Глава Минтруда Максим Топилин ранее заявил, что этот перечень должен пересматриваться из-за улучшения условий труда.

Ограничения для женщин есть во многих отраслях: металлообработка, горные работы, работы со свинцом, а также на железнодорожном транспорте и включают такие профессии, как машинист и помощник машиниста локомотива, составитель поездов и осмотрщик вагонов.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что перечень профессий, запрещенных для женщин в связи с тяжелыми условиями труда, могут пересмотреть. Сейчас он включает более 400 позиций. В Конфедерации труда России также выступают "если не за полную отмену этого перечня, то за его существенный пересмотр", поскольку он составлялся в советское время, когда многие рабочие места имели другой технологический смысл.

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