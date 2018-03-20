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Четыре новых рейса откроют в международном аэропорту Минеральные Воды

Общество
20 марта, 18:43 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 20, марта. /ТАСС

Два из них будут выполняться на внутренних линиях, а другие на международных

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ПЯТИГОРСК, 20 марта. /ТАСС/. Четыре новых рейса откроют в международном аэропорту Минеральные Воды в марте - апреле, сообщили во вторник в дирекции аэропорта.

"На внутренних линиях откроются направления в Курск и в Ростов-на-Дону, на международных - в Армению и в Грецию", - сообщили в дирекции.

Еженедельные полеты в Курск начнет с 25 марта авиакомпания "РусЛайн". Рейс будет выполняться по воскресеньям, заявленная цена билета начинается от 5,7 тыс. рублей. А с 3 апреля по вторникам, четвергам и субботам авиакомпания "Азимут" будет выполнять бюджетные рейсы из Минеральных Вод в Ростов-на-Дону. Заявленная стоимость билета составляет 888 рублей.

С 26 марта улететь в Ереван можно будет вместе с авиакомпанией Nordwind за 3 669 рублей. Рейсы планируют к выполнять по понедельникам, вылет в 14:05 мск, в полете 1 час 25 минут. А регулярный рейс Минеральные Воды - Салоники авиакомпания Ellinair начнет с 27 апреля. Стоимость билета - от 9 665 рублей.

Международный аэропорт Минеральные Воды в 2017 году увеличил пассажиропоток на 27% в сравнении с 2016 годом, и перевез более 2 млн пассажиров, впервые за 29 лет. Аэропорт занял 15 место по пассажиропотоку за 2017 год, поднявшись в рейтинге на две позиции в сравнении с 2016 годом среди аэропортов России. Сравнение января 2017 года и 2018 года показало рост пассажиропотока на 10%. Лидерами по количеству перевезенных пассажиров стали авиакомпании "Аэрофлот", "ЮТэйр", "Россия".

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