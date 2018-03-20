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Умер экс-министр МВД Виктор Ерин

Общество
20 марта, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Руководство министерства выразило глубокие соболезнование родным и близким

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. МВД России сообщило о смерти первого министра Министерства внутренних дел в современной России Виктора Ерина.

"Руководство МВД России с глубоким прискорбием сообщает, что скончался бывший министр внутренних дел Российской Федерации генерал армии в отставке Виктор Федорович Ерин", - сообщили в пресс-центре МВД. Руководство министерства выражает глубокие соболезнование родным и близким.

Виктор Ерин родился 17 января 1944 года в Казани. Проходил службу на различных должностях - участкового уполномоченного, оперуполномоченного по кадрам отдела милиции Ленинского райисполкома Казани, оперуполномоченного отдела уголовного розыска MВД Татарской АССР.

С 1973 года Ерин проходил службу на pуководящих должностях в Управлении уголовного розыска МВД Татарской АССР, а с 1983 года - в Главном управлении БХСС МВД СССР. В 1988 году был назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел Армянской ССР, c 1990 года по 1991 год был заместителем министра, а затем первым заместителем министра внутренних дел РСФСР. В 1992 году Ерин был назначен министром МВД России. В октябре 1993 года был удостоен звания Героя Российской Федерации. Награжден орденом Красной Звезды, медалями.

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