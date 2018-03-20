Волонтеры и жители Мурманска предлагают помощь пострадавшим от взрыва газа в жилом доме

МУРМАНСК, 20 марта. /ТАСС/. Мурманские волонтеры готовы оказать помощь пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме. Об этом рассказала ТАСС координатор группы добровольцев Алена Лянгазова.

"Мы, инициативная группа неравнодушных мурманчан, объединились недавно, когда был большой пожар в одном из домов на ул. Володарского, мы эту ситуацию отработали. Сейчас, когда произошло, мы на связи с администрацией, сообщили о своей готовности организовать сбор. Людям нужно на что-то жить, есть, во что-то одеваться, судя по разрушениям, пострадал целый подъезд, квартир двадцать. Ждем информацию от администрации о количестве пострадавших, размерах одежды, дальше будем адресно отрабатывать", - рассказала ТАСС координатор группы волонтеров Алена Лянгазова.

Она отметила, что активисты планируют открыть точку сбора вещей для пострадавших, также они ждут информации о реквизитах банковских карт жителей дома, где произошел взрыв. "Если мы осуществляем сбор, то не на общую карту, а уточняем реквизиты пострадавших, публикуем их в общем доступе, люди нам доверяют, потому что знают, что информация проверена", - сказала Лянгазова.

Жители города также готовы оказать помощь, об этом они пишут в социальных сетях, в том числе предлагая собственное жилье. "Есть две комнаты в общежитии рядом без ремонта, только получили комнаты, ремонт еще не делали, если кому надо на несколько дней - пишите", - написал в соцсети местный житель Сергей.

Очевидцы

Очевидцы произошедшего делятся информацией об увиденном. "Я была рядом с домом - у меня выход прямо на этот дом, услышала и увидела сильный взрыв на четвертом этаже, дом - "панелька", он сложился сразу - третий, четвертый и пятый этаж. Услышала жуткие крики, это все было в жутком кошмаре, волной выбило в трех домах стекла, потом пожар, вода, потому что трубы, я сразу вызвала спасательные службы", - рассказала ТАСС Татьяна, работающая в магазине рядом с домом, где произошел взрыв.

Молодой человек, который находился в квартире под помещением, где произошел взрыв, поделился переживаниями от случившегося в соцсети. "Услышал взрыв, за окно полетели обломки, схватил вещи, которые успел и выбежал на улицу. Было страшно, слава богу, что остался живой", - написал он.

Жительница соседнего дома Регина Титова, услышав взрыв, сразу выбежала на улицу, "все вещи остались в доме, успела только одеться". "Во время взрыва я находилась дома с дочерью, отчетливо слышала, как взорвались стекла, громкий шум, меня оглушило, после я вышла, когда уже подъехали спасатели", - рассказала она ТАСС.