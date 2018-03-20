Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Мурманске смогут вернуться в квартиры к ночи

МУРМАНСК, 20 марта. /ТАСС/. Жильцы подъездов в многоквартирном жилом доме в Мурманске, которые не пострадали от произошедшего во вторник взрыва газа, смогут вернуться в свои квартиры к ночи. Коммунальные службы уже приступили к восстановлению в них тепло-, электро- и водоснабжения, сообщил ТАСС вице-губернатор Мурманской области Алексей Тюкавин.

"Сейчас ресурсники зашли в уцелевшие подъезды. Налаживают там теплоснабжение, водоснабжение и электроснабжение, чтобы люди могли вернуться в свои квартиры к ночи", - сказал он.

Он добавил, что пострадавший от взрыва подъезд расселили. "Людям предлагаем либо разместиться в пункте временного пребывания, либо погостить у родственников и знакомых. Городская администрация сейчас составляет списки тех, кто поедет во временный пункт", - отметил Тюкавин.

Глава города Дмитрий Филиппов сообщил, что желание разместиться в пункте временного размещения изъявили 30 человек.

"На данный момент изъявило желание из пострадавшего подъезда только 13 человек разместиться в ПВР. Остальные - кто по знакомым принял решение, у кого есть, видимо, где разместиться. Пока люди, кто желает, их отвозят, ПВР в готовности", - сообщил Филиппов.

Как передает корреспондент ТАСС, сейчас микроавтобусы с жильцами стоят в ожидании отъезда у пострадавшего от взрыва дома. В них находятся более десяти жильцов.

"В основном люди ждут, когда им разрешат доступ к квартирам, чтобы взять личные вещи и документы", - пояснил Филиппов. По его словам, всего в пострадавшем подъезде зарегистрировано 33 человека, из них пятеро детей. "Кто не хочет уезжать, находятся на месте, администрация предоставила автобусы, в автобусах можно пока погреться", - сказал глава города.

Как сообщалось ранее, взрыв газа в жилом доме в Мурманске произошел во вторник во второй половине дня. В доме из-за взрыва обрушились стены и межэтажные перекрытия. В результате инцидента, по последней информации, два человека погибли и еще четверо пострадали. Пострадавших доставили в больницу, в том числе 11-летнего ребенка.

Также спасли заблокированных в своей квартире людей.

Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Всего в доме было зарегистрировано 122 человека. "В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего, основная из которых - взрыв бытового газа", - сказала ТАСС представитель СУ СК РФ по области Ксения Кошелюк.