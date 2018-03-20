Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Мурманске смогут вернуться в квартиры к ночи

Происшествия
20 марта, 20:05 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 20, марта. /ТАСС

Глава города сообщил, что желание разместиться в пункте временного размещения изъявили 30 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 20 марта. /ТАСС/. Жильцы подъездов в многоквартирном жилом доме в Мурманске, которые не пострадали от произошедшего во вторник взрыва газа, смогут вернуться в свои квартиры к ночи. Коммунальные службы уже приступили к восстановлению в них тепло-, электро- и водоснабжения, сообщил ТАСС вице-губернатор Мурманской области Алексей Тюкавин.

Смотрите также
Разбор завалов на месте обрушения части жилого дома в Ижевске

Взрывы бытового газа с человеческими жертвами в жилых домах в РФ в 2017-2018 годах. Досье

"Сейчас ресурсники зашли в уцелевшие подъезды. Налаживают там теплоснабжение, водоснабжение и электроснабжение, чтобы люди могли вернуться в свои квартиры к ночи", - сказал он.

Он добавил, что пострадавший от взрыва подъезд расселили. "Людям предлагаем либо разместиться в пункте временного пребывания, либо погостить у родственников и знакомых. Городская администрация сейчас составляет списки тех, кто поедет во временный пункт", - отметил Тюкавин.

Глава города Дмитрий Филиппов сообщил, что желание разместиться в пункте временного размещения изъявили 30 человек.

"На данный момент изъявило желание из пострадавшего подъезда только 13 человек разместиться в ПВР. Остальные - кто по знакомым принял решение, у кого есть, видимо, где разместиться. Пока люди, кто желает, их отвозят, ПВР в готовности", - сообщил Филиппов.

Как передает корреспондент ТАСС, сейчас микроавтобусы с жильцами стоят в ожидании отъезда у пострадавшего от взрыва дома. В них находятся более десяти жильцов.

"В основном люди ждут, когда им разрешат доступ к квартирам, чтобы взять личные вещи и документы", - пояснил Филиппов. По его словам, всего в пострадавшем подъезде зарегистрировано 33 человека, из них пятеро детей. "Кто не хочет уезжать, находятся на месте, администрация предоставила автобусы, в автобусах можно пока погреться", - сказал глава города.

Как сообщалось ранее, взрыв газа в жилом доме в Мурманске произошел во вторник во второй половине дня. В доме из-за взрыва обрушились стены и межэтажные перекрытия. В результате инцидента, по последней информации, два человека погибли и еще четверо пострадали. Пострадавших доставили в больницу, в том числе 11-летнего ребенка.

Также спасли заблокированных в своей квартире людей.

Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Всего в доме было зарегистрировано 122 человека. "В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего, основная из которых - взрыв бытового газа", - сказала ТАСС представитель СУ СК РФ по области Ксения Кошелюк.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мурманская область Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
2
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
3
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
4
Telegram обязали раскрыть данные пользователей в течение 15 суток
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств по делу Скрипаля
7
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов