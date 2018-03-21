Мединский: реконструкцию Рязанского цирка должны завершить в середине года

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Рязанский государственный цирк могут открыть после реконструкции в середине 2018 года. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая в среду в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

"Мы много делали в Рязани: и музей Солженицына, и реконструкции, памятники, цирк, который надеемся открыть в середине этого года", - сказал Мединский.

Рязанский государственный цирк, который открылся 17 декабря 1971 года, закрыли на капитальный ремонт 24 февраля 2015 года. В ноябре 2015 года в цирке произошел пожар на площади около 300 кв. метров. Завершить ремонт планировали летом 2016 года, после чего дату открытия перенесли на 2017 год, однако учреждение так и не возобновило работу.

Министр культуры РФ Владимир Мединский во время рабочей поездки в Рязань в мае 2017 года предложил разорвать договор с подрядчиком и поручить капремонт государственной компании, чтобы успеть сдать цирк в эксплуатацию к марту 2018 года.