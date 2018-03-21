Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В "Яндекс. Такси" назвали самые популярные в Москве маршруты

Общество
21 марта, 13:18 UTC+3

Главными транспортными узлами столицы стали три вокзала: Ленинградский, Казанский и Курский

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Андрей Махонин/ТАСС

Аналитики компании "Яндекс. Такси" представили рейтинг мест Москвы, куда пассажиры чаще всего вызывают такси. Для чистоты эксперимента пункты назначения разделили на несколько категорий: транспортные узлы, офисы, торговые центры, рестораны, вузы и гостиницы, говорится в исследовании, опубликованном на сайте компании.

"Судя по данным о заказах, главные транспортные узлы Москвы -  это три вокзала: Ленинградский, Казанский и Курский. Кроме того, люди часто берут машину до "Юго-Западной" и "Речного вокзала" - видимо, там пересаживаются на метро и едут в сторону центра", - отметили в компании.

Среди офисов популярностью пользуется "Москва-Сити". Из всех торговых центров в 2017 году на такси чаще всего ездили к "Авиапарку". Как предполагают исследователи, это связано с тем, что до февраля 2018 года рядом с ним не было станции метро. Среди баров и ресторанов лидируют заведения, расположенные на Новом Арбате. В категории вузов первое место в 2016 году занимал МГИМО, а в 2017 году РУДН.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
3
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
4
Посол Китая не будет присутствовать на встрече в МИД РФ по Солсбери
5
Более 20 детей в Волоколамске госпитализированы с признаками интоксикации
6
Причиной стрельбы в школе Шадринска мог стать конфликт между учениками
7
В Волоколамске 50 детей обратились к врачам с жалобами на самочувствие
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов