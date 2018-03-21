В "Яндекс. Такси" назвали самые популярные в Москве маршруты

Аналитики компании "Яндекс. Такси" представили рейтинг мест Москвы, куда пассажиры чаще всего вызывают такси. Для чистоты эксперимента пункты назначения разделили на несколько категорий: транспортные узлы, офисы, торговые центры, рестораны, вузы и гостиницы, говорится в исследовании, опубликованном на сайте компании.

"Судя по данным о заказах, главные транспортные узлы Москвы - это три вокзала: Ленинградский, Казанский и Курский. Кроме того, люди часто берут машину до "Юго-Западной" и "Речного вокзала" - видимо, там пересаживаются на метро и едут в сторону центра", - отметили в компании.

Среди офисов популярностью пользуется "Москва-Сити". Из всех торговых центров в 2017 году на такси чаще всего ездили к "Авиапарку". Как предполагают исследователи, это связано с тем, что до февраля 2018 года рядом с ним не было станции метро. Среди баров и ресторанов лидируют заведения, расположенные на Новом Арбате. В категории вузов первое место в 2016 году занимал МГИМО, а в 2017 году РУДН.