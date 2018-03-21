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Нижегородский губернатор Никитин взял в правительство региона финалиста "Лидеров России"

Общество
21 марта, 14:17 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 21, марта. /ТАСС

Алексей Алехин займет должность директора департамента по развитию туризма региона

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин назначил на пост директора департамента по развитию туризма региона финалиста всероссийского конкурса "Лидеры России" Алексея Алехина. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам встречи губернатора с финалистами конкурса.

"Мы будем постоянно сотрудничать с участниками конкурса, чьи лидерские качества востребованы регионом. В области есть немало возможностей для роста и развития, и присутствует огромный запрос на новые кадры, в том числе в муниципалитетах", - отметил глава региона.

Алехин в настоящее время является общественным представителем Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Нижегородской области, также ведет ряд проектов в сфере туризма, взаимодействует с туристическим бизнесом и общественными организациями. "Мне поступает много предложений о работе из различных компаний и госструктур, но я хотел работать именно в родном регионе", - отметил он.

Конкурс "Лидеры России" проводится в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина для выявления и развития перспективных руководителей нового поколения. В финале состязания в этот раз участвовали восемь представителей Нижегородской области.

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