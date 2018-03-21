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Мэй: британская полиция работает для обеспечения безопасности английских болельщиков в РФ

Общество
21 марта, 16:27 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, марта. /ТАСС

Премьер добавила, что МИД королевства будет детально отслеживать ситуацию в России

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ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Британская полиция активно работает над тем, чтобы английские футбольные болельщики чувствовали себя в безопасности на предстоящем чемпионате мира по футболу в России. Об этом сообщила в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин.

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"Мы хотим, чтобы британские футбольные болельщики чувствовали себя в безопасности в тот момент, когда они наслаждаются наблюдением за сборной Англии, - сказала она. - Полиция очень плотно работает над тем, какие договоренности будут применены для того, чтобы поддержать английских футбольных болельщиков, которые поедут в Россию".

Она добавила, что МИД королевства будет детально отслеживать ситуацию в России, информируя о ней граждан в соответствующих рекомендациях на своем сайте. "МИД будет внимательно наблюдать за ситуацией и гарантировать, что футбольным болельщикам будут доступны рекомендации, что таким образом они будут в курсе обстоятельств в России", - сказала Мэй.

Матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Англия попала в группу G вместе со сборными Бельгии, Панамы и Туниса.

Ранее в ответ на отравление в английском Солсбери 4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Мэй объявила о том, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат в России.

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Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Страны
Тунис Панама Бельгия Великобритания
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