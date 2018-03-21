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В Петербурге в храме Спаса на Крови представили маршрут для незрячих посетителей

Общество
21 марта, 18:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, марта. /ТАСС

Это аудиогид с тифлокомментарием, а также рельефно-графические изображения элементов интерьера собора

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Новый экскурсионный маршрут для слепых и слабовидящих посетителей представили в среду в музее-памятнике "Спас на Крови", который входит в число наиболее популярных достопримечательностей Санкт-Петербурга.

"Это маршрут, следуя по которому посетитель сможет ознакомиться с историей строительства храма, с его архитектурой, устройством, отдельными фрагментами внутреннего убранства", - рассказал на презентации Анатолий Шарий, заведующий сектором по работе с маломобильными посетителями Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", в комплекс которого входит храм.

Основу маршрута составляют специальный аудиогид с тифлокомментарием, а также рельефно-графические изображения элементов интерьера собора, макеты сооружения и сени над местом смертельного ранения императора Александра II - они расположены на невысоких подставках, что обеспечивает в том числе удобство для детей.

"Это замечательный проект. Появилось еще одно пространство, куда может прийти человек слепой или слабовидящий и самостоятельно посмотреть экспозицию", - отметила директор петербургской Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих Ольга Устинова. По ее словам, в Северную столицу приезжают множество гостей из других городов России и зарубежных стран, которые испытывают проблемы со зрением, и адаптация пространства Спаса на Крови для таких посетителей позволит включить храм в их маршрутный лист.

"Для нас очень важна именно самостоятельность посещения таких мест. Мы выражаем большую признательность создателям проекта", - сказала председатель организации незрячих специалистов петербургского отделения Всероссийского общества слепых Нина Балан. Она также подчеркнула, что проект дает возможность незрячим "почувствовать объекты, побыть наедине с ними", а не только воспринимать информацию на слух.

Среди других музеев Петербурга и Ленинградской области, которые специально оборудовали и адаптировали для посещения незрячими людьми - Исаакиевский собор, Музей А. В. Суворова, музеи-заповедники "Гатчина" и "Царское Село". В Государственном Эрмитаже работают специалисты, которые проводят экскурсии для слепых и слабовидящих.

О храме

Спас на Крови, или собор Воскресения Христова, возвили на набережной канала Грибоедова в центре Петербурга по указу императора Александра III в 1883-1907 годах по проекту архитектора Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия (Малышева) на месте, где 1 марта 1881 года смертельно ранили императора Александра II.

Архитектура храма представляет собой образец позднего этапа эволюции "русского стиля". Она воплощает в себе собирательный образ русского православного храма, ориентированного на образцы Москвы и Ярославля XVI-XVII веков. Высота сооружения составляет 80 метров. Всего собор венчают девять глав, создающих асимметричную живописную группу, часть из них имеют позолоченное покрытие, часть - эмалевое. По мнению экспертов, большое влияние на внешний облик Спаса на Крови оказала архитектура московского собора Василия Блаженного.

Собор Воскресения Христова является действующим православным храмом и памятником федерального значения, ежегодно его посещают около 1,2 млн человек.

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