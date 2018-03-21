Судмедэксперты проверяют жалобы из-за выбросов на полигоне "Ядрово"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Судмедэксперты Московской области взяли анализы на яды и токсины у жителей Волоколамска, связавших свое недомогание с выбросами на местном полигоне "Ядрово". Об этом ТАСС в среду сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"У всех, кто обращался [с жалобами на недомогание], взят общеклинический анализ [крови]. Привлечен главный судмедэксперт Московской области, который взял анализ на токсины и яды", - сказала она. По словам Москальковой, результаты общеклинического анализа известны "и пока ничего не дали - никаких отклонений в крови не обнаружено".

Омбудсмен напомнила, что среди 57 обратившихся за помощью к медикам госпитализировано пять человек. "Госпитализирован один из учеников, но с диагнозом "пиелонефрит", не связанным с отравлением, и четыре молодых человека находятся в волоколамской больнице на диагностической койке по просьбе родителей", - указала она. По данным омбудсмена, обратившиеся к врачам жаловались на головокружение и признаки тошноты, но рвоты у них не было. "Явных признаков, присущих пищевому отравления, не было", - добавила она.