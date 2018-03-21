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В Госдуме расценили решение РБК об отзыве журналистов как попытку давления на депутатов

Общество
21 марта, 21:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Глава думской комиссии по вопросам депутатской этики Отари Аршба отметил, что не может "назначать виновных, как бы кому ни хотелось"

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Заявление РБК об отзыве работающих в Госдуме журналистов является попыткой давления на членов думской комиссии по вопросам депутатской этики. Такое мнение высказал ТАСС глава комиссии Отари Аршба.

В среду комиссия провела заседание, в ходе которого не нашла нарушений "поведенческих норм" в деле депутата Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в домогательствах.

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"Заявления РБК однозначно можно расценить как попытку давления на членов комиссии", - сказал Аршба. Он напомнил, что "комиссия не может назначать виновных, как бы кому ни хотелось". "Решения должны приниматься в рамках правового поля, что и было сделано", - подчеркнул политик.

Парламентарий обратил внимание, что впервые в истории комиссии на ее заседание были приглашены заявители. "И в результате обсуждения с участием представителей всех фракций коллегиально было принято единогласное решение", - указал он.

"Мы считаем недопустимым оказывать давление на депутатов, шантажируя отзывом журналистов из Государственной думы. Прежде чем совершать такое действие, необходимо хорошо подумать: эмоциональные решения влекут за собой ошибки и могут создать проблемы в будущем", - заключил Аршба.

О конфликте

Ранее стало известно, что в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики были направлены жалобы от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой на домогательства со стороны депутата Слуцкого. По словам Жук, инцидент с ее участием произошел в 2014 году, Рустамова сообщила об эпизоде, который якобы был в 2017 году. Еще одна девушка - Екатерина Котрикадзе - публично заявила о приставаниях депутата, якобы имевших место семь лет назад, когда она работала на грузинском телевидении, при этом обращение в комиссию Котрикадзе не направляла.

В документе, одобренном на заседании в среду, говорится, что комиссия рассмотрела две жалобы - от Жук и от Рустамовой. "Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Л. Э. Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место инцидентов. Сумма этих фактов, по мнению членов комиссии, свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц", - отмечается в решении.

Кроме того, обращается внимание, что у комиссии Госдумы отсутствует "должный инструментарий для проверки подобного рода претензий, в том числе для проведения необходимых и предусмотренных законом экспертиз (в том числе аудиозаписей)". "Комиссия неправомочна давать экспертные оценки аудиозаписям и иным якобы имевшим место фактам, указанным в обращениях заявительниц", - сказано в документе.

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Персоны
Аршба, Отари Ионович Слуцкий, Леонид Эдуардович
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