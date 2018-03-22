Метеорологи заявили, что 2017 год отмечен погодными рекордами и огромным ущербом от стихии

ЖЕНЕВА, 22 марта. /ТАСС/. Ущерб от стихийных бедствий в 2017 году достиг $320 млрд, что представляет собой рекордную сумму. Минувший год, кроме того, стал самым теплым в истории научных наблюдений при отсутствии природного феномена Эль-Ниньо, говорится в опубликованном в четверг в Женеве заявлении Всемирной метеорологической организации (ВМО) о состоянии глобального климата.

Подчеркивается, что 2017 год наряду с 2015-м и 2016-м "вошел в число трех самых теплых лет за всю историю метеорологических наблюдений" и, кроме того, "стал самым теплым, не подвергшимся воздействию явления Эль-Ниньо". При этом он был "особенно неблагоприятным с точки зрения бедствий, оказывающих сильное влияние на экономику", констатируют в ВМО, отмечая, что по данным германской страховой компании Munich Re Group, общие потери от стихийных бедствий за 12 месяцев составили $320 млрд, и это является "самым крупным суммарным годовым ущербом".

Средние значения температуры в 2017 году были на 1,1 градуса по Цельсию выше доиндустриальных уровней, а средняя температура за 2013-2017 годы стала самой высокой за пятилетний период за всю историю наблюдений. В заявлении говорится, что глобальная температура морской поверхности была в прошлом году несколько ниже значений двух предшествующих лет, но тем не менее она заняла третье место в истории наблюдений.

В Арктике и Антарктике протяженность морского льда зимой уменьшилась до самых низких для этого сезона уровней. Что касается концентрации углекислого газа в атмосфере, то за последнюю четверть века она повысилась с 360 до 400 частей на миллион и "будет сохраняться выше этого уровня в течение жизни грядущих поколений".

Эксперты обращают внимание на неуклонный рост с 1980 года "риска заболеваемости или смертности, связанного с чрезмерным теплом". Около 30% мирового населения проживает в климатических условиях, при которых как минимум 20 дней в году "отмечаются потенциально смертельно опасные значения температуры". В ВМО напоминают в этой связи о засухах 2017 года в районе Африканского Рога, наводнениях и оползнях в Шри-Ланке, ураганах в Северной Атлантике. "Начало 2018 года продолжилось на той же ноте, на какой завершился 2017 год, - с экстремальных погодных явлений, повлекших за собой гибель людей и уничтожение источников средств к существованию", - констатируют метеорологи.