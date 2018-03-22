В МВД не планируют ставить отметку в правах о согласии водителей на посмертное донорство

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. МВД России не планирует реализовывать инициативы по введению в водительских правах специальной отметки о согласии водителей на посмертное донорство, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"МВД России информирует, что внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы выдачи национальных водительских удостоверений, в части приема экзаменов при замене водительских удостоверений и согласия водителей на так называемое посмертное донорство не предусматривается", - сказала Волк.

Ранее в СМИ были озвучены инициативы экспертов о включении в анкету при выдаче прав данных о согласии водителя на посмертное донорство.