Синоптики обещают комфортную для пляжного отдыха погоду на Кубани летом

КРАСНОДАР, 22 марта. /ТАСС/. Прогноз погоды на лето 2018 года на побережье Краснодарского края благоприятный, и представители турбизнеса надеются, что это поможет им увеличить турпоток в предстоящем сезоне, сообщил в четверг журналистам министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди.

"[В 2017 году] июнь и первая половина июля были холодные и дождливые, в это время был спад, и мы начали наверстывать турпоток только в августе, когда отсроченный спрос реализовался и наши пляжи были переполнены, транспортный поток увеличился. <…> Прогноз погоды пока благоприятный. Важно, чтобы июнь-июль были благоприятными, потому что у нас главный наш ресурс - это море и солнце. А уже дальше по объему отдыхающих, не по назначению, санаторно-курортный комплекс, аграрный туризм, познавательный", - сказал Константиниди.

Он отметил, что подходящая погода - одно из главных условий привлекательности региона для туриста. Так, минувшей зимой отмечали рост турпотока на курорты Краснодарского края - регион в декабре-феврале посетили около 1,5 млн туристов, за такой же период годом ранее - около 1,2 млн. Однако климатические условия не единственный фактор, влияющий на успешность курортного сезона.

"Надо постараться как минимум не увеличивать стоимость, а увеличить качество и набор услуг, которые мы готовы дать. И те, кто это понимают, сейчас новые интересные форматы делают: отелей, досуга, пляжей", - добавил министр.

По его словам, при грамотной работе предпринимателей и удачной погоде турпоток в 2018 году вновь может увеличиться.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек.