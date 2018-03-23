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CNN: экс-модель Playboy извинилась перед женой Трампа за внебрачные связи с ним

Общество
23 марта, 11:14 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Карен Макдугал подчеркнула, что говорит об измене с большой неохотой, потому что "чувствует себя виноватой"

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Мелания Трамп

Мелания Трамп

© EPA-EFE/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 23 марта. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал принесла в четверг извинения первой леди США Меланье Трамп за предполагаемые внебрачные связи с ее мужем в 2006-2007 годах.

"Что еще я могу сказать, кроме как "прошу прощения"? Я сожалею. Я бы не хотела, чтобы такое произошло со мной", - заявила она в интервью телекомпании CNN, обращаясь к первой леди. Макдугал призналась, что знала тогда о гражданском статусе Трампа. Она подчеркнула, что говорит об измене бизнесмена с большой неохотой, потому что "чувствует себя виноватой".

Бывшая модель рассказала, что предприниматель предложил ей деньги после интимной связи. "После нашей близости он попытался вручить мне деньги, и я действительно не знала, как на это реагировать. Мне так деньги никогда не предлагали. Я посмотрела на него и сказала, что я не из тех девушек", - отметила она.

Ранее Макдугал обратилась в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) с иском и ходатайством освободить ее от обязательства не раскрывать публично данные о предполагаемой интимной связи с Трампом. Исковая жалоба обращена к компании American Media и принадлежащему ей изданию National Enquirer, выплатившим $150 тыс. экс-модели Playboy за эксклюзивное право на публикацию ее истории. Истец обращает внимание на то, что National Enquirer так и не опубликовал материал о супружеской измене Трампа и заплатил деньги, чтобы на самом деле не допустить этого и принудить Макдугал к молчанию.

Аналогичный иск ранее подала в суд бывшая порноактриса и стриптизерша Стефани Клиффорд. Она также утверждает, что Трамп более 10 лет назад изменял с ней своей жене Меланье. Клиффорд, как и Макдугал, утверждает, что попытки замять скандал предпринимал конкретно юрисконсульт нынешнего президента США Майкл Коэн.

Сам президент неоднократно отвергал все подобные обвинения в свой адрес.

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