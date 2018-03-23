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Более 3 тыс. мирных жителей покинули в пятницу Восточную Гуту

Общество
23 марта, 12:40 UTC+3 /Сирия/ 23, марта. /ТАСС

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что почти 1,9 тыс. боевиков группировки "Ахрар аш-Шам" и членов их семей также вышли из Гуты

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ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 23 марта. /ТАСС/. Более 3 тыс. мирных жителей покинули в пятницу Восточную Гуту через гуманитарный коридор в районе Эль-Вафидина, заявил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

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"При содействии Центра по примирению продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска "Эль-Вафидин" и "Хараста-Эль-Басаль" гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты. В пятницу из города Дума через гуманитарный коридор в районе Эль-Вафидина вышли больше 3 тыс. человек. Для жителей освобожденного населенного пункта Сакба доставлена гуманитарная помощь", - сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что почти 1,9 тыс. боевиков группировки "Ахрар аш-Шам" и членов их семей вышли из Восточной Гуты. Их перевозят автобусами в провинцию Идлиб колоннами по 50 машин.

Российские военные развернули полевые кухни и организовали раздачу продовольственных наборов. Питанием в районе гуманитарного коридора в населенном пункте Эль-Вафидин обеспечены около 3,5 тыс. мирных жителей, 2,6 тыс. человек - горячим.

Всего в пятницу представители Центра по примирению в Восточной Гуте обеспечили горячим питанием 6 тыс. жителей и выдали более 2 тыс. продуктовых наборов.

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