"Поезд памяти" с ветеранами войны и активистами отправился из Калининграда в Волгоград

КАЛИНИНГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Железнодорожный состав в рамках патриотической акции "Поезд памяти" в пятницу отправился в поездку из Калининграда в город-герой Волгоград, приуроченную к 75-летию победы в Сталинградской битве, в составе - 450 юношей и девушек Калининградской области, а также ветераны Великой Отечественной войны. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Агентства по делам молодежи области Екатерина Аржанова.

"Право стать участниками патриотического проекта "Поезд памяти" получили активисты детских и молодежных патриотических и исторических клубов, поисковых, оборонно-технических или волонтерских отрядов, движения "Юнармия", всего 450 человек. В числе почетных участников поездки в Волгоград - 34 ветерана Великой Отечественной войны", - сказала она.

В Волгограде калининградцы совершат экскурсии в интерактивный музей "Россия - моя история", музей-заповедник "Сталинградская битва". Они также посетят мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы", поднимутся на Мамаев курган, примут участие в памятном митинге с возложением цветов к Вечному огню, уточнила Аржанова.

Участники "Поезда памяти" передадут представителям правительства Волгоградской области специальный памятный знак акции, на котором изображены символы Калининграда - памятник Родине-матери и мемориал 1200 героям-гвардейцам, павшим при штурме Кенигсберга в начале апреля 1945 года, а также обращение губернатора Антона Алиханова к жителям города-героя.

Состав из девяти вагонов с участниками акции прибудет в Волгоград 25 марта. В пути следования, рассказала Аржанова, ребята будут общаться с ветеранами войны, писать для них памятные письма. В Калининград "Поезд памяти" возвратится 29 марта.

Патриотический проект "Поезд памяти" проводится правительством Калининградской области с 2007 года. За 11 лет его участниками стали более 4 860 калининградцев. Во время экскурсионно-познавательных поездок они посетили Москву, Минск, Санкт-Петербург, Курск, Брест, Смоленск, Тулу, Новороссийск, Волгоград и Брянск.